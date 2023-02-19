В 3 сезоне сериала «Наедине» Сюзанна находит Сапфир в стрип-клубе и догадывается, что киллер тоже вышел на ее след. Она связывается с Си – бывшим солдатом, которого она когда-то лечила от ПТСР. Неохотно, но он все же соглашается помочь ей и ее новой «подопечной». Однако все эти действия оказываются бесполезными, когда Джон похищает Сюзанну и увозит ее вместе с Сапфир на необитаемый остров в гавани. Оказавшись в смертельной опасности, женщина должна использовать все свои психологические навыки и многолетний опыт работы с сумасшедшими, чтобы выжить и спасти девушку. Каждое слово будет иметь серьезные последствия.