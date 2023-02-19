Menu
Forhøret 2019 - 2023, season 3

Forhøret

Forhøret 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Forhøret" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Наедине» Сюзанна находит Сапфир в стрип-клубе и догадывается, что киллер тоже вышел на ее след. Она связывается с Си – бывшим солдатом, которого она когда-то лечила от ПТСР. Неохотно, но он все же соглашается помочь ей и ее новой «подопечной». Однако все эти действия оказываются бесполезными, когда Джон похищает Сюзанну и увозит ее вместе с Сапфир на необитаемый остров в гавани. Оказавшись в смертельной опасности, женщина должна использовать все свои психологические навыки и многолетний опыт работы с сумасшедшими, чтобы выжить и спасти девушку. Каждое слово будет иметь серьезные последствия.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
Forhøret List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3 Episode 1
19 February 2023
Episode 2
Season 3 Episode 2
19 February 2023
Episode 3
Season 3 Episode 3
26 February 2023
Episode 4
Season 3 Episode 4
26 February 2023
Episode 5
Season 3 Episode 5
5 March 2023
Episode 6
Season 3 Episode 6
5 March 2023
Episode 7
Season 3 Episode 7
12 March 2023
Episode 8
Season 3 Episode 8
12 March 2023
TV series release schedule
