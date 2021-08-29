Во 2 сезоне сериала «Наедине» Сюзанна оплакивает потерю своей дочери. В ее квартире раздается звонок в дверь, и женщина сталкивается с загадочным мужчиной по имени Джон. Странный гость предлагает ей помощь с отказом от курения, но на самом деле его явно интересует нечто другое, возможно, связанное со смертью девушки. Сюзанна разыскивает комиссара полиции Ричарда, чтобы рассказать ему о таинственном человеке. Но тот не проявляет интереса к «бреду скорбящей матери». Зато сотрудница участка Луиза оказывается одной из женщин, которым Сюзанна когда-то помогла с реабилитацией после изнасилования. Она вызывается помочь.