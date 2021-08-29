Menu
Forhøret 2019, season 2

Forhøret season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Forhøret Seasons Season 2

Forhøret 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Forhøret" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Наедине» Сюзанна оплакивает потерю своей дочери. В ее квартире раздается звонок в дверь, и женщина сталкивается с загадочным мужчиной по имени Джон. Странный гость предлагает ей помощь с отказом от курения, но на самом деле его явно интересует нечто другое, возможно, связанное со смертью девушки. Сюзанна разыскивает комиссара полиции Ричарда, чтобы рассказать ему о таинственном человеке. Но тот не проявляет интереса к «бреду скорбящей матери». Зато сотрудница участка Луиза оказывается одной из женщин, которым Сюзанна когда-то помогла с реабилитацией после изнасилования. Она вызывается помочь.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
Forhøret List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
29 August 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
29 August 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
29 August 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
29 August 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
29 August 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
29 August 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
29 August 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
29 August 2021
TV series release schedule
