В 1 сезоне сериала «Наедине» офицера полиции Бьерна вызывают в морг для стандартной процедуры опознания тела женщины. Это дело не кажется ему интересным, тем более что судмедэксперты сразу же квалифицируют его как самоубийство. Но то, что он видит на столе патологоанатома, раз и навсегда переворачивает его жизнь. Там лежит его родная дочь. Бьерн отказывается верить, что девушка могла покончить с собой, ведь она всегда была веселым и жизнерадостным человеком и, на первый взгляд, не имела секретов от отца. Но когда он начинает копать вглубь и восстанавливать последние сутки погибшей, он сталкивается с суровой правдой как о дочери, так и о себе самом.