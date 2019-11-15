Menu
Forhøret 2019, season 1

Forhøret 18+
Season premiere 15 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Наедине» офицера полиции Бьерна вызывают в морг для стандартной процедуры опознания тела женщины. Это дело не кажется ему интересным, тем более что судмедэксперты сразу же квалифицируют его как самоубийство. Но то, что он видит на столе патологоанатома, раз и навсегда переворачивает его жизнь. Там лежит его родная дочь. Бьерн отказывается верить, что девушка могла покончить с собой, ведь она всегда была веселым и жизнерадостным человеком и, на первый взгляд, не имела секретов от отца. Но когда он начинает копать вглубь и восстанавливать последние сутки погибшей, он сталкивается с суровой правдой как о дочери, так и о себе самом.

6.5
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 November 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 November 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 November 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 November 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 November 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 November 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 November 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 November 2019
