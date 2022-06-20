В 3 сезоне сериала «Наше время — сейчас» в центре событий оказывается Ханнес, которому тяжело принять себя. Ханнес уверен, что он является девушкой, которую заперли в теле молодого человека. Юноша не может понять, как жить дальше. Однажды он знакомится с транссексуалом, и эта встреча полностью переворачивает жизнь главного героя. В это время Лора все еще борется с собой. Миновал целый год со дня гибели Оливера, а она так и не смирилась с утратой и не отпустила прошлое. Однако неожиданное обстоятельство заставляет Лору очнуться и двигаться дальше. Героиню ожидает множество новых испытаний.