Wir sind jetzt 2019 - 2022, season 3

Wir sind jetzt season 3 poster
Wir sind jetzt

Wir sind jetzt 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 20 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Wir sind jetzt" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Наше время — сейчас» в центре событий оказывается Ханнес, которому тяжело принять себя. Ханнес уверен, что он является девушкой, которую заперли в теле молодого человека. Юноша не может понять, как жить дальше. Однажды он знакомится с транссексуалом, и эта встреча полностью переворачивает жизнь главного героя. В это время Лора все еще борется с собой. Миновал целый год со дня гибели Оливера, а она так и не смирилась с утратой и не отпустила прошлое. Однако неожиданное обстоятельство заставляет Лору очнуться и двигаться дальше. Героиню ожидает множество новых испытаний.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
Wir sind jetzt List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Ich bin Hannes
Season 3 Episode 1
20 June 2022
Freund, Feind, Verräter
Season 3 Episode 2
20 June 2022
Ich bin Hailey!
Season 3 Episode 3
20 June 2022
Das Beste kommt zum Schluss!
Season 3 Episode 4
20 June 2022
TV series release schedule
