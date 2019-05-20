В 1 сезоне сериала «Наше время — сейчас» со стороны жизнь старшеклассницы Лоры кажется беспечной, но девушку тревожит то, о чем она никогда не расскажет даже самым близким школьным подружкам Юлии и Зои. Лора встречается с очаровательным молодым человеком по имени Оливер, по которому тайно вздыхают многие девчонки. Оливер — обаятельный парень, который катается на скейтборде. В отличие от большинства других ребят, он прекрасно воспитан, заботлив и внимателен. Но Лора отказывается верить в искренность молодого человека. У нее нет сомнений, что однажды он изменит ей с другой девушкой.