Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wir sind jetzt 2019, season 1

Wir sind jetzt season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wir sind jetzt Seasons Season 1

Wir sind jetzt 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Wir sind jetzt" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наше время — сейчас» со стороны жизнь старшеклассницы Лоры кажется беспечной, но девушку тревожит то, о чем она никогда не расскажет даже самым близким школьным подружкам Юлии и Зои. Лора встречается с очаровательным молодым человеком по имени Оливер, по которому тайно вздыхают многие девчонки. Оливер — обаятельный парень, который катается на скейтборде. В отличие от большинства других ребят, он прекрасно воспитан, заботлив и внимателен. Но Лора отказывается верить в искренность молодого человека. У нее нет сомнений, что однажды он изменит ей с другой девушкой. 

Series rating

6.4
Rate 11 votes
Wir sind jetzt List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Ist da überhaupt Tonic drin?
Season 1 Episode 1
20 May 2019
Hangover, Bullenreiten und ein Daniel im Gebüsch
Season 1 Episode 2
20 May 2019
Und deswegen soll ich mich jetzt so verhalten wie alle?
Season 1 Episode 3
27 May 2019
Bitches & andere Nebensächlichkeiten
Season 1 Episode 4
27 May 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more