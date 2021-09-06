Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wir sind jetzt 2019, season 2

Wir sind jetzt season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Wir sind jetzt Seasons Season 2

Wir sind jetzt 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Wir sind jetzt" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Наше время — сейчас» после шокирующего известия о гибели молодого человека Лора решает скрыться подальше от родителей и друзей, чтобы начать все с чистого листа. Она понимает, что каникулы – ее шанс все изменить. Можно наконец оторваться от родителей и совершать необдуманные поступки, не опасаясь последствий. Лора оказывается на веселой и бесшабашной вечеринке в чужом доме. Вскоре позитивный настрой ребят сменяется, уступая место раздражениями и обидам. Один из близких приятелей Лоры лжет ей прямо в глаза – только зачем и по какой причине? Вскоре владельцы особняка возвращаются, и ребята спасаются бегством...

Series rating

6.4
Rate 11 votes
Wir sind jetzt List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Meine Gefühle sollen schön die Fresse halten
Season 2 Episode 1
6 September 2021
Ohne Eltern, ohne Regeln, ohne Konsequenzen
Season 2 Episode 2
7 September 2021
Sind jetzt alle durchgeknallt oder was?
Season 2 Episode 3
8 September 2021
Das ist wie im Rausch – besser als Sex
Season 2 Episode 4
9 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more