Во 2 сезоне сериала «Наше время — сейчас» после шокирующего известия о гибели молодого человека Лора решает скрыться подальше от родителей и друзей, чтобы начать все с чистого листа. Она понимает, что каникулы – ее шанс все изменить. Можно наконец оторваться от родителей и совершать необдуманные поступки, не опасаясь последствий. Лора оказывается на веселой и бесшабашной вечеринке в чужом доме. Вскоре позитивный настрой ребят сменяется, уступая место раздражениями и обидам. Один из близких приятелей Лоры лжет ей прямо в глаза – только зачем и по какой причине? Вскоре владельцы особняка возвращаются, и ребята спасаются бегством...