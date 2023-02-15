Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La legge di Lidia Poët 2023, season 1

La legge di Lidia Poët season 1 poster
Kinoafisha TV Shows La legge di Lidia Poët Seasons Season 1

La legge di Lidia Poët 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"La legge di Lidia Poët" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Закон Лидии Поэт» события происходят в конце 1800-х годов. Главной героиней является очаровательная девушка Лидия Поэт, которая обладает большими интеллектуальными способностями. С раннего возраста она мечтала получить юридическое образование и стать адвокатом. Но консервативно настроенное итальянское правительство лишает женщин возможности реализовать себя в этой сфере. Городской суд вынес решение о том, что зачисление Лидии в реестр адвокатов невозможно согласно действующему законодательству. Однако Лидия полна решимости изменить существующий порядок вещей.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
La legge di Lidia Poët List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more