В 1 сезоне сериала «Закон Лидии Поэт» события происходят в конце 1800-х годов. Главной героиней является очаровательная девушка Лидия Поэт, которая обладает большими интеллектуальными способностями. С раннего возраста она мечтала получить юридическое образование и стать адвокатом. Но консервативно настроенное итальянское правительство лишает женщин возможности реализовать себя в этой сфере. Городской суд вынес решение о том, что зачисление Лидии в реестр адвокатов невозможно согласно действующему законодательству. Однако Лидия полна решимости изменить существующий порядок вещей.