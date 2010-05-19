В 1 сезоне сериала «Карлос» события развиваются в 70-80-е годы минувшего столетия, когда во всем мире начинают появляться первые международные террористические организации. В Японии начинается восстание Красной армии, в Палестине формируется Народный фронт освобождения, а в странах Ближнего и Среднего Востока действуют спецслужбы. Известный венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Карлос создает собственную тайную организацию, которая вербует солдат и помогает военными силами всем этим воинствующим организациям одновременно. На чьей он сторона на самом деле, известно лишь ему одному.