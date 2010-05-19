Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Carlos 2010, season 1

Carlos season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Carlos Seasons Season 1

Carlos 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 3
Runtime 5 hours 30 minutes
"Carlos" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Карлос» события развиваются в 70-80-е годы минувшего столетия, когда во всем мире начинают появляться первые международные террористические организации. В Японии начинается восстание Красной армии, в Палестине формируется Народный фронт освобождения, а в странах Ближнего и Среднего Востока действуют спецслужбы. Известный венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Карлос создает собственную тайную организацию, которая вербует солдат и помогает военными силами всем этим воинствующим организациям одновременно. На чьей он сторона на самом деле, известно лишь ему одному.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
"Carlos" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part I
Season 1 Episode 1
19 May 2010
Part II
Season 1 Episode 2
25 May 2010
Part III
Season 1 Episode 3
2 June 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more