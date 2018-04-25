Menu
Oh! My Emperor 2018 season 1

Oh! My Emperor 16+
Season premiere 25 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 21
Runtime 8 hours 45 minutes
"Oh! My Emperor" season 1 description

Девушка Ло Фэй Фэй усердно трудится интерном в больнице. Однажды она помогает любимому певцу, взамен он приглашает ее на свой концерт. Девушка так спешила, что попала в аварию. По необычному совпадению в этот момент впервые за сто лет случился метеоритный дождь «Змееносца». Магическим образом Фэй Фэй попадает в далекое прошлое, в загадочную страну Дао Го. Здесь стоят у власти 12 правителей созвездия и император Бэйтан И, который является полной копией ее кумира. Девушка будто попала в причудливое телешоу и не может поверить в случившееся. Как же вернуть домой, в свое время?
 

Series rating

6.9
Rate 15 votes
7 IMDb
"Oh! My Emperor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
25 April 2018
25 April 2018
Episode 2
25 April 2018
25 April 2018
Episode 3
25 April 2018
25 April 2018
Episode 4
26 April 2018
26 April 2018
Episode 5
26 April 2018
26 April 2018
Episode 6
26 April 2018
26 April 2018
Episode 7
27 April 2018
27 April 2018
Episode 8
27 April 2018
27 April 2018
Episode 9
27 April 2018
27 April 2018
Episode 10
2 May 2018
2 May 2018
Episode 11
2 May 2018
2 May 2018
Episode 12
2 May 2018
2 May 2018
Episode 13
3 May 2018
3 May 2018
Episode 14
3 May 2018
3 May 2018
Episode 15
3 May 2018
3 May 2018
Episode 16
4 May 2018
4 May 2018
Episode 17
4 May 2018
4 May 2018
Episode 18
4 May 2018
4 May 2018
Episode 19
9 May 2018
9 May 2018
Episode 20
9 May 2018
9 May 2018
Episode 21
9 May 2018
9 May 2018
