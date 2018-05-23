Девушка Ло Фэй Фэй усердно трудится интерном в больнице. Однажды она помогает любимому певцу, взамен он приглашает ее на свой концерт. Девушка так спешила, что попала в аварию. По необычному совпадению в этот момент впервые за сто лет случился метеоритный дождь «Змееносца». Магическим образом Фэй Фэй попадает в далекое прошлое, в загадочную страну Дао Го. Здесь стоят у власти 12 правителей созвездия и император Бэйтан И, который является полной копией ее кумира. Девушка будто попала в причудливое телешоу и не может поверить в случившееся. Как же вернуть домой, в свое время?

