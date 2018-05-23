Menu
Oh! My Emperor 2018, season 2

Season premiere 23 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 21
Runtime 8 hours 45 minutes
"Oh! My Emperor" season 2 description

Девушка Ло Фэй Фэй усердно трудится интерном в больнице. Однажды она помогает любимому певцу, взамен он приглашает ее на свой концерт. Девушка так спешила, что попала в аварию. По необычному совпадению в этот момент впервые за сто лет случился метеоритный дождь «Змееносца». Магическим образом Фэй Фэй попадает в далекое прошлое, в загадочную страну Дао Го. Здесь стоят у власти 12 правителей созвездия и император Бэйтан И, который является полной копией ее кумира. Девушка будто попала в причудливое телешоу и не может поверить в случившееся. Как же вернуть домой, в свое время?
 

Series rating

6.9
Rate 15 votes
7 IMDb
"Oh! My Emperor" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
23 May 2018
Episode 2
Season 2 Episode 2
23 May 2018
Episode 3
Season 2 Episode 3
23 May 2018
Episode 4
Season 2 Episode 4
24 May 2018
Episode 5
Season 2 Episode 5
24 May 2018
Episode 6
Season 2 Episode 6
24 May 2018
Episode 7
Season 2 Episode 7
25 May 2018
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 May 2018
Episode 9
Season 2 Episode 9
25 May 2018
Episode 10
Season 2 Episode 10
30 May 2018
Episode 11
Season 2 Episode 11
30 May 2018
Episode 12
Season 2 Episode 12
30 May 2018
Episode 13
Season 2 Episode 13
31 May 2018
Episode 14
Season 2 Episode 14
31 May 2018
Episode 15
Season 2 Episode 15
31 May 2018
Episode 16
Season 2 Episode 16
1 June 2018
Episode 17
Season 2 Episode 17
1 June 2018
Episode 18
Season 2 Episode 18
1 June 2018
Episode 19
Season 2 Episode 19
6 June 2018
Episode 20
Season 2 Episode 20
6 June 2018
Episode 21
Season 2 Episode 21
6 June 2018
