В 1-м сезоне сериала «Аран и магистрат» из столицы исчезает знатная замужняя женщина, оставив безутешного мужа и маленького сына. Когда Ли Ын-о взрослеет, он получает государственный чин и отправляется на поиски пропавшей матери. Улики приводят его в маленькую деревню, где с ним знакомится загадочная девушка Аран. Ын-о с ужасом понимает, что красавица давно мертва, а в ее волосы вплетено украшение, принадлежавшее его маме. Но девушка не помнит ни откуда у нее эта заколка, ни как она умерла, ни кем она была. Она умоляет юношу помочь ей расследовать свое убийство. В обмен она поможет в его расследовании.