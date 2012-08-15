Menu
Alangsattojeon 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Аран и магистрат» из столицы исчезает знатная замужняя женщина, оставив безутешного мужа и маленького сына. Когда Ли Ын-о взрослеет, он получает государственный чин и отправляется на поиски пропавшей матери. Улики приводят его в маленькую деревню, где с ним знакомится загадочная девушка Аран. Ын-о с ужасом понимает, что красавица давно мертва, а в ее волосы вплетено украшение, принадлежавшее его маме. Но девушка не помнит ни откуда у нее эта заколка, ни как она умерла, ни кем она была. Она умоляет юношу помочь ей расследовать свое убийство. В обмен она поможет в его расследовании.

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 August 2012
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 August 2012
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 August 2012
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 August 2012
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 August 2012
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 August 2012
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 September 2012
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 September 2012
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 September 2012
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 September 2012
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 September 2012
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 September 2012
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 September 2012
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 September 2012
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 October 2012
Episode 16
Season 1 Episode 16
4 October 2012
Episode 17
Season 1 Episode 17
10 October 2012
Episode 18
Season 1 Episode 18
11 October 2012
Episode 19
Season 1 Episode 19
17 October 2012
Episode 20
Season 1 Episode 20
18 October 2012
