Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Аран и магистрат 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Аран и магистрат
Киноафиша Сериалы Аран и магистрат Сезоны Сезон 1

Alangsattojeon 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аран и магистрат»

В 1-м сезоне сериала «Аран и магистрат» из столицы исчезает знатная замужняя женщина, оставив безутешного мужа и маленького сына. Когда Ли Ын-о взрослеет, он получает государственный чин и отправляется на поиски пропавшей матери. Улики приводят его в маленькую деревню, где с ним знакомится загадочная девушка Аран. Ын-о с ужасом понимает, что красавица давно мертва, а в ее волосы вплетено украшение, принадлежавшее его маме. Но девушка не помнит ни откуда у нее эта заколка, ни как она умерла, ни кем она была. Она умоляет юношу помочь ей расследовать свое убийство. В обмен она поможет в его расследовании.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Аран и магистрат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 августа 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 августа 2012
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2012
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2012
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 сентября 2012
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2012
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2012
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 сентября 2012
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2012
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 сентября 2012
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 октября 2012
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
4 октября 2012
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
10 октября 2012
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
11 октября 2012
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
17 октября 2012
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
18 октября 2012
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше