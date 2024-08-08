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Şahmaran 2023 - 2024, season 2

Şahmaran season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Şahmaran Seasons Season 2
Şahmaran 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes

Series rating

5.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb

Şahmaran List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Those Who Sleep Within
Season 2 Episode 1
8 August 2024
Festina Lente
Season 2 Episode 2
8 August 2024
Love Doesn’t Kill
Season 2 Episode 3
8 August 2024
About Love and Death
Season 2 Episode 4
8 August 2024
Judgement Day
Season 2 Episode 5
8 August 2024
Cycle
Season 2 Episode 6
8 August 2024
TV series release schedule
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