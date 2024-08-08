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Şahmaran 2023 - 2024, season 2
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Şahmaran
16+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
8 August 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
5.3
Rate
13
votes
5.6
IMDb
Şahmaran List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Those Who Sleep Within
Season 2
Episode 1
8 August 2024
Festina Lente
Season 2
Episode 2
8 August 2024
Love Doesn’t Kill
Season 2
Episode 3
8 August 2024
About Love and Death
Season 2
Episode 4
8 August 2024
Judgement Day
Season 2
Episode 5
8 August 2024
Cycle
Season 2
Episode 6
8 August 2024
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