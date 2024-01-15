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Bim season 3 watch online

Bim season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Bim Seasons Season 3
BiM 16+
Title Сезон 3
Season premiere 15 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 15
Runtime 12 hours 30 minutes
"Bim" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Бим» капитан Климов и его четвероногий друг опять попадают в приключения. Их отделение полиции в полном составе перебирается на ПМЖ в Новороссийск. Дело в том, что старый участок передали под управление керченского отделения. Несмотря на то что сотрудники получают на новом месте хорошее жилье и просторный офис, они не перестают ностальгировать по былым приключениям. Леша страдает из-за вынужденной разлуки с Ингой. Зато соседкой Макара Климова становится обаятельная Катя, которая подкармливает его и Бима домашней едой. Однако преступники не дремлют, и команду вскоре ждет новое расследование.

Series rating

7.1
Rate 16 votes
7.2 IMDb

"Bim" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 3 Episode 1
15 January 2024
Серия 2
Season 3 Episode 2
15 January 2024
Серия 3
Season 3 Episode 3
15 January 2024
Серия 4
Season 3 Episode 4
16 January 2024
Серия 5
Season 3 Episode 5
16 January 2024
Серия 6
Season 3 Episode 6
16 January 2024
Серия 7
Season 3 Episode 7
17 January 2024
Серия 8
Season 3 Episode 8
17 January 2024
Серия 9
Season 3 Episode 9
17 January 2024
Серия 10
Season 3 Episode 10
18 January 2024
Серия 11
Season 3 Episode 11
18 January 2024
Серия 12
Season 3 Episode 12
18 January 2024
Серия 13
Season 3 Episode 13
19 January 2024
Серия 14
Season 3 Episode 14
19 January 2024
Серия 15
Season 3 Episode 15
19 January 2024
TV series release schedule
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