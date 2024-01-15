В 3-м сезоне сериала «Бим» капитан Климов и его четвероногий друг опять попадают в приключения. Их отделение полиции в полном составе перебирается на ПМЖ в Новороссийск. Дело в том, что старый участок передали под управление керченского отделения. Несмотря на то что сотрудники получают на новом месте хорошее жилье и просторный офис, они не перестают ностальгировать по былым приключениям. Леша страдает из-за вынужденной разлуки с Ингой. Зато соседкой Макара Климова становится обаятельная Катя, которая подкармливает его и Бима домашней едой. Однако преступники не дремлют, и команду вскоре ждет новое расследование.