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Bim season 2 watch online

Bim season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bim Seasons Season 2
BiM 16+
Title Сезон 2
Season premiere 9 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 30
Runtime 25 hours 0 minute
"Bim" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Бим-2» герои расследуют ограбление в своем отделе, помогают оперу Семе Жуку, оказывают содействие гастролирующим певицам и совершают еще немало полезных дел. Макар по-прежнему будет завоевывать сердца девушек. Пес Бим, в свою очередь, ни в чем не собирается уступать своему напарнику и тоже пользуется популярностью у очаровательных собачонок. Но как бы ни были прекрасны девушки и болонки, которые встречаются на пути у главных героев, их основная задача — служить закону и бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала. Они раскроют самые коварные преступления и добьются правды любой ценой.

Series rating

7.1
Rate 16 votes
7.2 IMDb

"Bim" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
9 January 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
9 January 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
9 January 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
10 January 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
10 January 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
10 January 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
11 January 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
11 January 2023
Серия 9
Season 2 Episode 9
11 January 2023
Серия 10
Season 2 Episode 10
12 January 2023
Серия 11
Season 2 Episode 11
12 January 2023
Серия 12
Season 2 Episode 12
12 January 2023
Серия 13
Season 2 Episode 13
13 January 2023
Серия 14
Season 2 Episode 14
13 January 2023
Серия 15
Season 2 Episode 15
13 January 2023
Серия 16
Season 2 Episode 16
2 May 2023
Серия 17
Season 2 Episode 17
2 May 2023
Серия 18
Season 2 Episode 18
3 May 2023
Серия 19
Season 2 Episode 19
3 May 2023
Серия 20
Season 2 Episode 20
4 May 2023
Серия 21
Season 2 Episode 21
4 May 2023
Серия 22
Season 2 Episode 22
5 May 2023
Серия 23
Season 2 Episode 23
5 May 2023
Серия 24
Season 2 Episode 24
5 May 2023
Серия 25
Season 2 Episode 25
5 May 2023
Серия 26
Season 2 Episode 26
8 January 2024
Серия 27
Season 2 Episode 27
9 January 2024
Серия 28
Season 2 Episode 28
10 January 2024
Серия 29
Season 2 Episode 29
11 January 2024
Серия 30
Season 2 Episode 30
12 January 2024
TV series release schedule
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