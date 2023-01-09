Во 2 сезоне сериала «Бим-2» герои расследуют ограбление в своем отделе, помогают оперу Семе Жуку, оказывают содействие гастролирующим певицам и совершают еще немало полезных дел. Макар по-прежнему будет завоевывать сердца девушек. Пес Бим, в свою очередь, ни в чем не собирается уступать своему напарнику и тоже пользуется популярностью у очаровательных собачонок. Но как бы ни были прекрасны девушки и болонки, которые встречаются на пути у главных героев, их основная задача — служить закону и бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала. Они раскроют самые коварные преступления и добьются правды любой ценой.