В 1 сезоне сериала «Бим» милиционер Макар Климов уезжает из столицы в Крым — своего рода «ссылку» — за роман с супругой шефа. В первый же день в местном заведении он знакомится с привлекательной девушкой Викторией, за которой ухлестывает бандит Гоша Керченский. После «разборок» с телохранителями криминального авторитета Гоша приходит в себя в бухте. На помощь Макару торопится собака по кличке Бим. В скором времени этот пес поможет Макару отыскать опасных преступников. Макару с его новым напарником Бимом нужно выяснить, кто занимается наркоторговлей в городе и перевозит запрещенные вещества из-за рубежа.