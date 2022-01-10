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Bim season 1 watch online

Bim season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bim Seasons Season 1
BiM 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Bim" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бим» милиционер Макар Климов уезжает из столицы в Крым — своего рода «ссылку» — за роман с супругой шефа. В первый же день в местном заведении он знакомится с привлекательной девушкой Викторией, за которой ухлестывает бандит Гоша Керченский. После «разборок» с телохранителями криминального авторитета Гоша приходит в себя в бухте. На помощь Макару торопится собака по кличке Бим. В скором времени этот пес поможет Макару отыскать опасных преступников. Макару с его новым напарником Бимом нужно выяснить, кто занимается наркоторговлей в городе и перевозит запрещенные вещества из-за рубежа.

Series rating

7.1
Rate 16 votes
7.2 IMDb

"Bim" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 January 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 January 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 January 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 January 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 January 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 January 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 January 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 January 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 January 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 January 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 January 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 January 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 January 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 January 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
13 January 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
13 January 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
14 January 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
14 January 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
14 January 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
14 January 2022
TV series release schedule
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