В 1 сезоне сериала «Сигнал тревоги» события разворачиваются в большом американском городе Лос-Анджелес. В жизни молодой женщины по имени Никки Паркер случилось трагическое событие: ее родной сын исчез. В местном полицейском отделении открывается специальный отдел, которая базируется на поисках пропавших людей. Никки Паркер устраивается на службу, чтобы оказать помощь людям, которые оказались в такой же ситуации, как и она. Кроме того, главная героиня сделает все от нее зависящее, чтобы найти своего пропавшего сына. Девушка превосходно справляется со своими обязанностями...