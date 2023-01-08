Menu
Alert: Missing Persons Unit season 1 poster
Season premiere 8 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Сигнал тревоги» события разворачиваются в большом американском городе Лос-Анджелес. В жизни молодой женщины по имени Никки Паркер случилось трагическое событие: ее родной сын исчез. В местном полицейском отделении открывается специальный отдел, которая базируется на поисках пропавших людей. Никки Паркер устраивается на службу, чтобы оказать помощь людям, которые оказались в такой же ситуации, как и она. Кроме того, главная героиня сделает все от нее зависящее, чтобы найти своего пропавшего сына. Девушка превосходно справляется со своими обязанностями...

5.9
Rate 11 votes
6 IMDb

Chloe
Season 1 Episode 1
8 January 2023
Hugo
Season 1 Episode 2
9 January 2023
Zoey
Season 1 Episode 3
16 January 2023
Andy
Season 1 Episode 4
23 January 2023
Miguel
Season 1 Episode 5
30 January 2023
Tim and Amy
Season 1 Episode 6
6 February 2023
Shannon
Season 1 Episode 7
13 February 2023
Craig
Season 1 Episode 8
20 February 2023
Brianna
Season 1 Episode 9
27 February 2023
Max
Season 1 Episode 10
27 February 2023
