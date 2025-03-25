Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alert: Missing Persons Unit 2023 - 2025, season 3

Alert: Missing Persons Unit season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Alert: Missing Persons Unit Seasons Season 3
Alert: Missing Persons Unit
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes

Series rating

5.9
Rate 11 votes
6 IMDb

Alert: Missing Persons Unit List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Bella, Genevieve, Amelia, Tally & Kate
Season 3 Episode 1
25 March 2025
Violet
Season 3 Episode 2
1 April 2025
Lay
Season 3 Episode 3
8 April 2025
Lillian
Season 3 Episode 4
15 April 2025
Sophie
Season 3 Episode 5
22 April 2025
Lillian
Season 3 Episode 6
29 April 2025
April
Season 3 Episode 7
6 May 2025
Carmen
Season 3 Episode 8
13 May 2025
Burt
Season 3 Episode 9
20 May 2025
Ethan
Season 3 Episode 10
27 May 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more