Alert: Missing Persons Unit 2023 - 2025, season 3
Alert: Missing Persons Unit
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
25 March 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 30 minutes
Series rating
5.9
Rate
11
votes
6
IMDb
Alert: Missing Persons Unit List of episodes
Bella, Genevieve, Amelia, Tally & Kate
Season 3
Episode 1
25 March 2025
Violet
Season 3
Episode 2
1 April 2025
Lay
Season 3
Episode 3
8 April 2025
Lillian
Season 3
Episode 4
15 April 2025
Sophie
Season 3
Episode 5
22 April 2025
Lillian
Season 3
Episode 6
29 April 2025
April
Season 3
Episode 7
6 May 2025
Carmen
Season 3
Episode 8
13 May 2025
Burt
Season 3
Episode 9
20 May 2025
Ethan
Season 3
Episode 10
27 May 2025
