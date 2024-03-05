Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alert: Missing Persons Unit 2023, season 2

Alert: Missing Persons Unit season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Alert: Missing Persons Unit Seasons Season 2
Alert: Missing Persons Unit
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Alert: Missing Persons Unit" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Сигнал тревоги» продолжается история Никки Паркер, некогда поступившего на службу в полицию, чтобы искать пропавших людей и своего родного сына. Напомним, в финале предыдущего сезона Сидни раскрывает информацию, связанную с днем исчезновения Кита, в результате чего Джейсон серьезно сомневается в мальчике, который утверждает, что он является его родным сыном. Полицейский наставник Майка приносит дело исчезнувшего офицера. Майк и Кеми вместе работают над делом, связанным с исчезновением невесты.

Series rating

5.9
Rate 11 votes
6 IMDb

Alert: Missing Persons Unit List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Bus 447
Season 2 Episode 1
5 March 2024
Benjamin Franklin
Season 2 Episode 2
12 March 2024
Gemma & Isabel
Season 2 Episode 3
19 March 2024
Maya
Season 2 Episode 4
26 March 2024
Ms. Patty
Season 2 Episode 5
2 April 2024
Jedidah & Lucy
Season 2 Episode 6
9 April 2024
@Kyra
Season 2 Episode 7
16 April 2024
Alexi
Season 2 Episode 8
30 April 2024
Paul Miller
Season 2 Episode 9
7 May 2024
Federal Prisoner #07198F-068P
Season 2 Episode 10
14 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more