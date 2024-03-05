Во 2-м сезоне сериала «Сигнал тревоги» продолжается история Никки Паркер, некогда поступившего на службу в полицию, чтобы искать пропавших людей и своего родного сына. Напомним, в финале предыдущего сезона Сидни раскрывает информацию, связанную с днем исчезновения Кита, в результате чего Джейсон серьезно сомневается в мальчике, который утверждает, что он является его родным сыном. Полицейский наставник Майка приносит дело исчезнувшего офицера. Майк и Кеми вместе работают над делом, связанным с исчезновением невесты.