Schuld 2015 - 2019, season 3

Schuld 16+
Title Сезон 3
Season premiere 13 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Schuld" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Оттенки греха» слишком слабохарактерный директор супермаркета попадает за решетку, где ему предстоит столкнуться со множеством трудностей. Тем временем за его магазин претендуют другие люди. Молодую женщину обвиняют в убийстве новорожденного. Она сама еще ребенок и в ужасе от случившегося с младенцем, которого она родила. Программист-интроверт начинает отношения с эротической куклой, что приводит к неприятному инциденту. Близкий друг Фридриха Кронберга рассказывает о трагических обстоятельствах своей жизни. Юрист решает помочь своему приятелю справиться с трудностями.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Schuld" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Der kleine Mann
Season 3 Episode 1
13 September 2019
Einsam
Season 3 Episode 2
20 September 2019
Lydia
Season 3 Episode 3
27 September 2019
Der Freund
Season 3 Episode 4
11 October 2019
