В 3-м сезоне сериала «Оттенки греха» слишком слабохарактерный директор супермаркета попадает за решетку, где ему предстоит столкнуться со множеством трудностей. Тем временем за его магазин претендуют другие люди. Молодую женщину обвиняют в убийстве новорожденного. Она сама еще ребенок и в ужасе от случившегося с младенцем, которого она родила. Программист-интроверт начинает отношения с эротической куклой, что приводит к неприятному инциденту. Близкий друг Фридриха Кронберга рассказывает о трагических обстоятельствах своей жизни. Юрист решает помочь своему приятелю справиться с трудностями.