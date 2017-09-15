Во 2-м сезоне сериала «Оттенки греха» продолжается история адвоката по имени Фридрих Кнонберг, который борется за своих подзащитных в зале суда. Клиентом главного героя становится мужчина, которого много лет назад осудили из-за смерти ребенка. Спустя годы процесс возобновили, и мужчину признали невиновным в совершении этого чудовищного преступления. Молодой человек попал в автомобильную аварию. Он скрывает страшную тайну. Двое братьев и сестер ищут свое счастье вдали от отца. Они попадают в аварию с тяжелыми последствиями. Мужчина хочет освободить своего сводного брата из тюрьмы в Бразилии.