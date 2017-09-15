Menu
Schuld 2015 - 2019 season 2

Schuld season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Schuld Seasons Season 2
Schuld 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Schuld" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Оттенки греха» продолжается история адвоката по имени Фридрих Кнонберг, который борется за своих подзащитных в зале суда. Клиентом главного героя становится мужчина, которого много лет назад осудили из-за смерти ребенка. Спустя годы процесс возобновили, и мужчину признали невиновным в совершении этого чудовищного преступления. Молодой человек попал в автомобильную аварию. Он скрывает страшную тайну. Двое братьев и сестер ищут свое счастье вдали от отца. Они попадают в аварию с тяжелыми последствиями. Мужчина хочет освободить своего сводного брата из тюрьмы в Бразилии.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Schuld" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Kinder
Season 2 Episode 1
15 September 2017
Anatomie
Season 2 Episode 2
22 September 2017
Das Cello
Season 2 Episode 3
29 September 2017
Familie
Season 2 Episode 4
6 October 2017
TV series release schedule
