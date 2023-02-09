В 1 сезоне сериала «Мой отец – охотник за головами» маленькие брат с сестрой с планеты Земля считают свою жизнь скучной и обыденной. Их мать – домохозяйка, а отец – простой офисный служащий. В поисках приключений ребята проникают на борт космического шаттла и отправляются в открытый космос. Неизвестно, чем бы закончилась эта авантюра, если бы посреди галактики дети случайно не столкнулись… с собственным папой! Выясняется, что этот человек не так уж скучен, как они всю жизнь считали. Он самый настоящий межпланетный охотник за головами, который помогает полиции задерживать опасных космических преступников.