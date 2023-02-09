Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

My Dad the Bounty Hunter 2023, season 1

My Dad the Bounty Hunter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows My Dad the Bounty Hunter Seasons Season 1
My Dad the Bounty Hunter
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"My Dad the Bounty Hunter" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мой отец – охотник за головами» маленькие брат с сестрой с планеты Земля считают свою жизнь скучной и обыденной. Их мать – домохозяйка, а отец – простой офисный служащий. В поисках приключений ребята проникают на борт космического шаттла и отправляются в открытый космос. Неизвестно, чем бы закончилась эта авантюра, если бы посреди галактики дети случайно не столкнулись… с собственным папой! Выясняется, что этот человек не так уж скучен, как они всю жизнь считали. Он самый настоящий межпланетный охотник за головами, который помогает полиции задерживать опасных космических преступников.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

My Dad the Bounty Hunter List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Bounty Hunter
Season 1 Episode 1
9 February 2023
Bucky Quanto's
Season 1 Episode 2
9 February 2023
Pit Stop
Season 1 Episode 3
9 February 2023
Pulga
Season 1 Episode 4
9 February 2023
Chillion-5
Season 1 Episode 5
9 February 2023
Chillion-5 Pt. 2: Rise of the Chillas
Season 1 Episode 6
9 February 2023
Planet Fall
Season 1 Episode 7
9 February 2023
Bizarre Ride
Season 1 Episode 8
9 February 2023
Showdown
Season 1 Episode 9
9 February 2023
The Bounty Hunters
Season 1 Episode 10
9 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more