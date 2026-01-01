|Title
|Artist
|Time
|1
|My Dad the Bounty Hunter (From the Netflix Series) [feat. Redman]
|EL3VATORS / Joshua Mosley, Jordan Mosley
|1:55
|2
|Ain’t No Cappin’ (feat. Jordan Mosley & Evan Ford)
|EL3VATORS / Jordan Mosley, Evan Ford, Joshua Mosley
|2:14
|3
|The Slip (feat. Jordan Mosley)
|EL3VATORS / Jordan Mosley, Joshua Mosley
|2:28
|4
|Jailbreak (All Done) [feat. Jordan Mosley]
|EL3VATORS / Jordan Mosley, Joshua Mosley, Gilde Flores
|2:20
|5
|Watch Your Back
|Joshua Mosley
|0:55
|6
|Consequences
|Joshua Mosley
|4:10
|7
|Dad's Never There
|Joshua Mosley
|1:11
|8
|Good Day (feat. Taylor Mosley)
|EL3VATORS / Taylor Mosley, Joshua Mosley
|2:50
|9
|3 Life Forms
|Joshua Mosley
|2:08
|10
|Infiltrate
|Joshua Mosley
|1:50
|11
|Sabo, I Didn't Know
|Joshua Mosley
|1:09
|12
|Welcome to Chillion
|Joshua Mosley
|1:43
|13
|The Sacred Moog
|Joshua Mosley
|1:24
|14
|Really Don't Like That Guy
|Joshua Mosley
|1:11
|15
|This Is Goodbye
|Joshua Mosley
|1:35