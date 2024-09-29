В 1 сезоне сериала «Джоан» в центре событий оказывается молодая, симпатичная и дерзкая британка Джоан Ханнингтон. В середине 1980-х годов она знакомится с обаятельным, но опасным мужчиной – главой лондонской мафии. Она выходит за него замуж и рожает дочь – малышку Дебби. Но семейная жизнь идет не по плану, когда в ходе криминальных разборок влиятельный супруг исчезает. Джоан остается одна с ребенком на руках против всех преступников и полицейских Лондона. Однако героиня не опускает руки и начинает собственный «бизнес». Она так успешно крадет драгоценности, что вскоре обретает имя и славу в преступном мире.