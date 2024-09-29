Menu
Season premiere 29 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Joan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Джоан» в центре событий оказывается молодая, симпатичная и дерзкая британка Джоан Ханнингтон. В середине 1980-х годов она знакомится с обаятельным, но опасным мужчиной – главой лондонской мафии. Она выходит за него замуж и рожает дочь – малышку Дебби. Но семейная жизнь идет не по плану, когда в ходе криминальных разборок влиятельный супруг исчезает. Джоан остается одна с ребенком на руках против всех преступников и полицейских Лондона. Однако героиня не опускает руки и начинает собственный «бизнес». Она так успешно крадет драгоценности, что вскоре обретает имя и славу в преступном мире.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Joan List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 September 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 September 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 September 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 September 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 September 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 September 2024
