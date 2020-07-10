Menu
Breathe: Into the Shadows 2020, season 1

Season premiere 10 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Дыши: В тени» маленькая дочь доктора Авинаша Сабхарвала похищена. Таинственный незнакомец обещает сохранить ребенку жизнь, но для этого убитый горем отец должен убить шесть человек. Авинаш и его супруга Абха готовы на все, чтобы спасти свою шестилетнюю дочку. Сотрудникам правоохранительных органов под предводительством инспектора Кабира Саванта предстоит выяснить, кто скрывается за маской злобного Джея, который выдвигает такие безумные требования. В конце сезона тайна будет раскрыта, и ответ окажется шокирующим для всех действующих лиц.

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

Episode 1
10 July 2020
Episode 2
10 July 2020
Episode 3
10 July 2020
Episode 4
10 July 2020
Episode 5
10 July 2020
Episode 6
10 July 2020
Episode 7
10 July 2020
Episode 8
10 July 2020
Episode 9
10 July 2020
Episode 10
10 July 2020
Episode 11
10 July 2020
Episode 12
10 July 2020
