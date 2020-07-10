В 1 сезоне сериала «Дыши: В тени» маленькая дочь доктора Авинаша Сабхарвала похищена. Таинственный незнакомец обещает сохранить ребенку жизнь, но для этого убитый горем отец должен убить шесть человек. Авинаш и его супруга Абха готовы на все, чтобы спасти свою шестилетнюю дочку. Сотрудникам правоохранительных органов под предводительством инспектора Кабира Саванта предстоит выяснить, кто скрывается за маской злобного Джея, который выдвигает такие безумные требования. В конце сезона тайна будет раскрыта, и ответ окажется шокирующим для всех действующих лиц.