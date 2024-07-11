В 1 сезоне сериала «Полный расколбас: Едатопия» события разворачиваются после завершения анимационного фильма «Полный расколбас». Сбежав с полок супермаркета, веселый парень-сосиска, его подружка-булочка и другие продукты узнают, что жизненный путь любой еды заканчивается в желудке человека. Но друзья не согласны на такое печальное завершение своей судьбы. Они узнают, что где-то на свете существует идиллический город Едатопия, где все продукты живут мирно и долго и умирают естественной смертью в глубокой старости. Разумеется, они решают туда попасть, но по пути их ждет множество испытаний и забавных ситуаций.