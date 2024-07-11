Menu
Sausage Party: Foodtopia 2024, season 1

Sausage Party: Foodtopia season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sausage Party: Foodtopia Seasons Season 1
Sausage Party: Foodtopia
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Sausage Party: Foodtopia" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полный расколбас: Едатопия» события разворачиваются после завершения анимационного фильма «Полный расколбас». Сбежав с полок супермаркета, веселый парень-сосиска, его подружка-булочка и другие продукты узнают, что жизненный путь любой еды заканчивается в желудке человека. Но друзья не согласны на такое печальное завершение своей судьбы. Они узнают, что где-то на свете существует идиллический город Едатопия, где все продукты живут мирно и долго и умирают естественной смертью в глубокой старости. Разумеется, они решают туда попасть, но по пути их ждет множество испытаний и забавных ситуаций. 

Series rating

5.5
Rate 16 votes
5.7 IMDb

Sausage Party: Foodtopia List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
First Course
Season 1 Episode 1
11 July 2024
Second Course
Season 1 Episode 2
11 July 2024
Third Course
Season 1 Episode 3
11 July 2024
Fourth Course
Season 1 Episode 4
11 July 2024
Fifth Course
Season 1 Episode 5
11 July 2024
Sixth Course
Season 1 Episode 6
11 July 2024
Seventh Course
Season 1 Episode 7
11 July 2024
Eight Course
Season 1 Episode 8
11 July 2024
