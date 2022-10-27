Menu
Russian
Season premiere 27 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «Убийца романтики» старшеклассница Анзу Хосино не интересуется модой или романтикой, как ее подруги. Зато она жить не может без компьютерных игр и шоколада. Все меняется, когда Анзу становится участницей проекта Волшебного мира, который призван остановить сокращение населения. Теперь помимо сладостей, видеоигр и кошек в жизни девушки появляются красивые ребята. Анзу твердо заявляет, что никогда не хотела жить в игре — симуляторе свиданий. Она знакомится с обаятельным молодым человеком, популярным, аккуратным и спортивным. Встретив Анзу, он начинает постепенно меняться.

7.3
7.6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Why Is there So Much Legalese in Magic!?
Season 1 Episode 1
27 October 2022
It's Time for Children to Go to Sleep
Season 1 Episode 2
27 October 2022
My Life Has Become a Dating Sim
Season 1 Episode 3
27 October 2022
The Childhood Friend is Easy Mode
Season 1 Episode 4
27 October 2022
You're More Troublesome in Flesh and Blood
Season 1 Episode 5
27 October 2022
A "Reincarnated-in-Another-World" Date
Season 1 Episode 6
27 October 2022
You Sure Have Your Quirks...
Season 1 Episode 7
27 October 2022
Goose Bumps! I Am a Goose Now
Season 1 Episode 8
27 October 2022
Ginger Ale is a Force Majeure
Season 1 Episode 9
27 October 2022
Other Way Around, Dummy
Season 1 Episode 10
27 October 2022
Just Tell Me if You Don’t Like It
Season 1 Episode 11
27 October 2022
Last Story!?
Season 1 Episode 12
27 October 2022
