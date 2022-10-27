В 1 сезоне сериала «Убийца романтики» старшеклассница Анзу Хосино не интересуется модой или романтикой, как ее подруги. Зато она жить не может без компьютерных игр и шоколада. Все меняется, когда Анзу становится участницей проекта Волшебного мира, который призван остановить сокращение населения. Теперь помимо сладостей, видеоигр и кошек в жизни девушки появляются красивые ребята. Анзу твердо заявляет, что никогда не хотела жить в игре — симуляторе свиданий. Она знакомится с обаятельным молодым человеком, популярным, аккуратным и спортивным. Встретив Анзу, он начинает постепенно меняться.