Mikako Komatsu
Mikako Komatsu
Mikako Komatsu
Mikako Komatsu
Date of Birth
11 November 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Fantasy heroine, Action heroine, Comedy actress
Popular Films
8.6
Sorcery Fight
(2020)
8.1
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
(2021)
7.7
Shine Post
(2022)
Filmography
26
Films
4
TV Shows
22
Actress
26
6.9
Cat's Eye
Anime, Action, Comedy
2025, Japan
6.7
Witch Watch
Anime, Comedy, Fantasy
2025, Japan
7.6
Jujutsu Kaisen: Execution
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
Action, Animation, Fantasy
2025, Japan
Watch trailer
7.3
Sand Land: The Series
Sci-Fi, Adventure, Action
2024, Japan
6.6
Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi
Comedy, Anime, Romantic
2023, Japan
6.6
Helck
Comedy, Adventure, Fantasy, Anime
2023, Japan
5.8
Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai wo Sukuu you desu
Anime
2023, Japan
7.3
Romantic Killer
Comedy, Anime, Fantasy, Romantic
2022, Japan
7.2
Uncle From Another World
Comedy, Anime, Fantasy
2022, Japan
7.7
Shine Post
Anime, Music
2022, Japan
7.1
Blue Thermal
Blue Thermal
Anime
2022, Japan
Watch trailer
7.1
Ijiranaide, Nagatoro-san
Anime
2021, Japan
6.6
Irina: The Vampire Cosmonaut
Drama, Anime, Fantasy
2021, Japan
8.1
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Action, Animation, Fantasy, Anime
2021, Japan
6.2
Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story
Drama, Action, Anime
2020, Japan
8.6
Sorcery Fight
Action, Anime, Fantasy
2020, Japan
6.3
The 8th Son? Are You Kidding Me?
Action, Adventure, Anime, Fantasy
2020, Japan
6.3
Fuuka
Drama, Anime, Music, Romantic
2017, Japan
7.4
Ajin
Anime, Horror, Sci-Fi
2016, Japan
7.2
Grimgar of Fantasy and Ash
Drama, Adventure, Anime, Fantasy
2016, Japan
7.3
Ao Haru Ride
Drama, Anime
2014, Japan
6.6
Wolf Girl & Black Prince
Comedy, Anime, Romantic
2014, Japan
6.9
Aldnoah.Zero
Action, Adventure, Anime, Sci-Fi
2014, Japan
7.7
My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected
Drama, Comedy, Anime, Romantic
2013, Japan
Show more
