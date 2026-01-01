Menu
Mikako Komatsu

Mikako Komatsu

Date of Birth
11 November 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Fantasy heroine, Action heroine, Comedy actress

Popular Films

Sorcery Fight 8.6
Sorcery Fight (2020)
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 8.1
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 (2021)
Shine Post 7.7
Shine Post (2022)

Filmography

Genre
Year
Cat's Eye 6.9
Cat's Eye
Anime, Action, Comedy 2025, Japan
Witch Watch 6.7
Witch Watch
Anime, Comedy, Fantasy 2025, Japan
Jujutsu Kaisen: Execution 7.6
Jujutsu Kaisen: Execution Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
Action, Animation, Fantasy 2025, Japan
Sand Land: The Series 7.3
Sand Land: The Series
Sci-Fi, Adventure, Action 2024, Japan
Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi 6.6
Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi
Comedy, Anime, Romantic 2023, Japan
Helck 6.6
Helck
Comedy, Adventure, Fantasy, Anime 2023, Japan
Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai wo Sukuu you desu 5.8
Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai wo Sukuu you desu
Anime 2023, Japan
Romantic Killer 7.3
Romantic Killer
Comedy, Anime, Fantasy, Romantic 2022, Japan
Uncle From Another World 7.2
Uncle From Another World
Comedy, Anime, Fantasy 2022, Japan
Shine Post 7.7
Shine Post
Anime, Music 2022, Japan
Blue Thermal 7.1
Blue Thermal Blue Thermal
Anime 2022, Japan
Ijiranaide, Nagatoro-san 7.1
Ijiranaide, Nagatoro-san
Anime 2021, Japan
Irina: The Vampire Cosmonaut 6.6
Irina: The Vampire Cosmonaut
Drama, Anime, Fantasy 2021, Japan
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 8.1
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
Action, Animation, Fantasy, Anime 2021, Japan
Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 6.2
Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story
Drama, Action, Anime 2020, Japan
Sorcery Fight 8.6
Sorcery Fight
Action, Anime, Fantasy 2020, Japan
The 8th Son? Are You Kidding Me? 6.3
The 8th Son? Are You Kidding Me?
Action, Adventure, Anime, Fantasy 2020, Japan
Fuuka 6.3
Fuuka
Drama, Anime, Music, Romantic 2017, Japan
Ajin 7.4
Ajin
Anime, Horror, Sci-Fi 2016, Japan
Grimgar of Fantasy and Ash 7.2
Grimgar of Fantasy and Ash
Drama, Adventure, Anime, Fantasy 2016, Japan
Ao Haru Ride 7.3
Ao Haru Ride
Drama, Anime 2014, Japan
Wolf Girl & Black Prince 6.6
Wolf Girl & Black Prince
Comedy, Anime, Romantic 2014, Japan
Aldnoah.Zero 6.9
Aldnoah.Zero
Action, Adventure, Anime, Sci-Fi 2014, Japan
My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected 7.7
My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected
Drama, Comedy, Anime, Romantic 2013, Japan
