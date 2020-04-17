Menu
Season premiere 17 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
Во 2 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» Уманге звонит Сиддхи, которая находится в Стамбуле и понятия не имеет, как она там оказалась. Звонок заставляет Умангу связаться с Анджаной и Дамини. Те должны помочь ей спасти подругу от психического расстройства. Девушки торопятся в Стамбул, чтобы найти Сиддхи. Та рассказывает приятельницам о своих авантюрных приключениях. Девушки злятся на Сиддхи, их чуть не хватил удар. Так дружба главных героинь возрождается спустя четыре месяца. Они весело проводят дни в Стамбуле, посещая необычные кафе, резвясь на улицах и наслаждаясь беззаботностью. Обиды остались в прошлом.

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Together Forever?
Season 2 Episode 1
17 April 2020
Love is a 4-Letter Word. Fuck Lust Hate Loss Fate
Season 2 Episode 2
17 April 2020
Spring Cleaning
Season 2 Episode 3
17 April 2020
Hell Bent!
Season 2 Episode 4
17 April 2020
Love is in the Air
Season 2 Episode 5
17 April 2020
Crossroads
Season 2 Episode 6
17 April 2020
Step into the Light
Season 2 Episode 7
17 April 2020
Hooking Up and Breaking Up
Season 2 Episode 8
17 April 2020
Noughts And Crosses
Season 2 Episode 9
17 April 2020
The One
Season 2 Episode 10
17 April 2020
