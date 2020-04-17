Во 2 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» Уманге звонит Сиддхи, которая находится в Стамбуле и понятия не имеет, как она там оказалась. Звонок заставляет Умангу связаться с Анджаной и Дамини. Те должны помочь ей спасти подругу от психического расстройства. Девушки торопятся в Стамбул, чтобы найти Сиддхи. Та рассказывает приятельницам о своих авантюрных приключениях. Девушки злятся на Сиддхи, их чуть не хватил удар. Так дружба главных героинь возрождается спустя четыре месяца. Они весело проводят дни в Стамбуле, посещая необычные кафе, резвясь на улицах и наслаждаясь беззаботностью. Обиды остались в прошлом.