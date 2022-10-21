Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Four More Shots Please! 2019, season 3

Four More Shots Please! season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Four More Shots Please! Seasons Season 3
Four More Shots Please!
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Four More Shots Please!" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» захватывающие приключения четырех подруг из Мумбаи продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона Анджана почувствовала себя преданной Шашанк, узнав о его лжи. Подруги поддерживают ее и помогают увидеть ситуацию с другой точки зрения. Сиддхи подает заявку на курсы в Нью-Йорке и понимает, что ей пора отрываться от родителей и начать жить самостоятельно. Дамини получает предложение переехать в Сингапур с Варси, но решиться на этот шаг непросто. Отношения Уманга и Самары становятся все более натянутыми. У Дамини начинаются осложнения во время беременности.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

Four More Shots Please! List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Of love, loss and everything in between.
Season 3 Episode 1
21 October 2022
Gulaal
Season 3 Episode 2
21 October 2022
We are fine
Season 3 Episode 3
21 October 2022
Sparks fly
Season 3 Episode 4
21 October 2022
Leap of faith
Season 3 Episode 5
21 October 2022
When love is gone
Season 3 Episode 6
21 October 2022
Mirror Mirror on the wall
Season 3 Episode 7
21 October 2022
Birthday Bumps
Season 3 Episode 8
21 October 2022
Games people play
Season 3 Episode 9
21 October 2022
The good in goodbye
Season 3 Episode 10
21 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more