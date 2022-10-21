В 3 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» захватывающие приключения четырех подруг из Мумбаи продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона Анджана почувствовала себя преданной Шашанк, узнав о его лжи. Подруги поддерживают ее и помогают увидеть ситуацию с другой точки зрения. Сиддхи подает заявку на курсы в Нью-Йорке и понимает, что ей пора отрываться от родителей и начать жить самостоятельно. Дамини получает предложение переехать в Сингапур с Варси, но решиться на этот шаг непросто. Отношения Уманга и Самары становятся все более натянутыми. У Дамини начинаются осложнения во время беременности.