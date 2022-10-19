В 1 сезоне сериала «Жизнь сегодня» главный герой – врач по имени Барыш – работает в обычной турецкой больнице. Он делает все на совесть, однако его коллеги не могут похвастаться тем же. В клинике процветает коррупция. Врачи тянут деньги из пациентов, предлагая бесплатные на самом деле услуги на коммерческой основе. Иногда они диагностируют заведомо неверные заболевания для того, чтобы поживиться. Узнав об этом, Барыш пришел в ужас. Он немедленно поставил перед собой цель – пресечь незаконные действия и искоренить платные операции. Однако остальным сотрудникам не нравится, что Барыш вмешивается в их дела.