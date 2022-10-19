Menu
Hayat Bugün 2022, season 1

Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
"Hayat Bugün" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жизнь сегодня» главный герой – врач по имени Барыш – работает в обычной турецкой больнице. Он делает все на совесть, однако его коллеги не могут похвастаться тем же. В клинике процветает коррупция. Врачи тянут деньги из пациентов, предлагая бесплатные на самом деле услуги на коммерческой основе. Иногда они диагностируют заведомо неверные заболевания для того, чтобы поживиться. Узнав об этом, Барыш пришел в ужас. Он немедленно поставил перед собой цель – пресечь незаконные действия и искоренить платные операции. Однако остальным сотрудникам не нравится, что Барыш вмешивается в их дела.

Series rating

5.4
Rate 11 votes
5.3 IMDb

Hayat Bugün List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 October 2022
Bölüm 3
Season 1 Episode 3
2 November 2022
Bölüm 4
Season 1 Episode 4
9 November 2022
Bölüm 5
Season 1 Episode 5
16 November 2022
Bölüm 6
Season 1 Episode 6
23 November 2022
Bölüm 7
Season 1 Episode 7
30 November 2022
Bölüm 8
Season 1 Episode 8
7 December 2022
