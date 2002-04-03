Menu
Children of Dune Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Children of Dune

  • Barrandov Studios, Prague, Czech Republic

Filming Dates

  • 3 April 2002 - August 2002
