Bullet in the Face 2012, season 1

Bullet in the Face
Season premiere 16 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Bullet in the Face" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пуля в лицо» в центре событий оказывается Гюнтер Фоглер — профессиональный преступник и психопат, чья жизнь принимает неожиданный поворот, когда правоохранительные органы ловят его и превращают в своего коллегу. Используя новую внешность, Гюнтер должен работать под прикрытием и помогать полицейским расследовать преступления. Он вынужден играть разные роли по обе стороны забора из колючей проволоки. После того как священник совершает самоубийство, Гюнтеру и его новому напарником лейтенанту Хагерману приказано выяснить, почему он это сделал. Хагерман не в восторге от своего партнера.

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"Bullet in the Face" season 1 list of episodes.

Season 1
Meet Gunter Vogler
Season 1 Episode 1
16 August 2012
Angel of Death
Season 1 Episode 2
16 August 2012
Drug of Choice
Season 1 Episode 3
16 August 2012
Kiss Me Thrice
Season 1 Episode 4
17 August 2012
The World Stage
Season 1 Episode 5
17 August 2012
Cradle to Grave
Season 1 Episode 6
17 August 2012
