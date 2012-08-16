В 1 сезоне сериала «Пуля в лицо» в центре событий оказывается Гюнтер Фоглер — профессиональный преступник и психопат, чья жизнь принимает неожиданный поворот, когда правоохранительные органы ловят его и превращают в своего коллегу. Используя новую внешность, Гюнтер должен работать под прикрытием и помогать полицейским расследовать преступления. Он вынужден играть разные роли по обе стороны забора из колючей проволоки. После того как священник совершает самоубийство, Гюнтеру и его новому напарником лейтенанту Хагерману приказано выяснить, почему он это сделал. Хагерман не в восторге от своего партнера.