Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Nash specnaz 2022 - 2025, season 4
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Nash specnaz
Seasons
Season 4
Наш спецназ
16+
Title
Сезон 4
Season premiere
14 December 2025
Production year
2025
Number of episodes
4
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
4.9
Rate
16
votes
4.6
IMDb
Nash specnaz List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 4
Episode 1
14 December 2025
Серия 2
Season 4
Episode 2
14 December 2025
Серия 3
Season 4
Episode 3
14 December 2025
Серия 4
Season 4
Episode 4
14 December 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree