В 1 сезоне сериала «Наш спецназ» 45-летний Виктор Фирсов потерял отца, когда ему было 18 лет. Его родитель был сотрудником СОБР. После армейской службы Виктор решил идти в спецназ, чтобы достойно продолжить дело своего отца. Он попал в команду, которая состоит из пяти бойцов, группу экстренного реагирования. Группа находится на особом счету в Росгвардии – принято считать, что под руководством Фирсова работают лучшие из лучших. Главные герои – самые дисциплинированные бойцы, для которых не существует трудных задач. Нередко им приходится не только отправляться на горячие вызовы, но и самим расследовать преступления.