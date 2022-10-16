Menu
Nash specnaz 2022, season 1

Наш спецназ 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 1
Runtime 45 minutes
"Nash specnaz" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наш спецназ» 45-летний Виктор Фирсов потерял отца, когда ему было 18 лет. Его родитель был сотрудником СОБР. После армейской службы Виктор решил идти в спецназ, чтобы достойно продолжить дело своего отца. Он попал в команду, которая состоит из пяти бойцов, группу экстренного реагирования. Группа находится на особом счету в Росгвардии – принято считать, что под руководством Фирсова работают лучшие из лучших. Главные герои – самые дисциплинированные бойцы, для которых не существует трудных задач. Нередко им приходится не только отправляться на горячие вызовы, но и самим расследовать преступления.

4.9
4.6 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
16 October 2022
