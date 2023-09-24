Главными героями этой истории по-прежнему являются члены команды немедленного реагирования «Трефы» питерского СОБРа, которые находятся на особом счету в управлении Росгвардии. Туда входят лучшие ребята, которые могут справиться с любой задачей. Пионер тяжело ранен. Он решает освободить кресло оперативника и заняться тренировками юных спецназовцев в учебном центре. В личной жизни у него назревают положительные перемены. У бойцов команды «Трефы» знакомство с новым руководителем Фоминым вызывает сложные эмоции.