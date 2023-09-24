Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nash specnaz 2022, season 2

Nash specnaz season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Nash specnaz Seasons Season 2
Наш спецназ 16+
Title Сезон 2
Season premiere 24 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 15 minutes
"Nash specnaz" season 2 description

Главными героями этой истории по-прежнему являются члены команды немедленного реагирования «Трефы» питерского СОБРа, которые находятся на особом счету в управлении Росгвардии. Туда входят лучшие ребята, которые могут справиться с любой задачей. Пионер тяжело ранен. Он решает освободить кресло оперативника и заняться тренировками юных спецназовцев в учебном центре. В личной жизни у него назревают положительные перемены. У бойцов команды «Трефы» знакомство с новым руководителем Фоминым вызывает сложные эмоции.

Series rating

4.9
Rate 16 votes
4.6 IMDb

Nash specnaz List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 2 Episode 1
24 September 2023
Серия 2
Season 2 Episode 2
24 September 2023
Серия 3
Season 2 Episode 3
24 September 2023
Серия 4
Season 2 Episode 4
24 September 2023
Серия 5
Season 2 Episode 5
24 September 2023
Серия 6
Season 2 Episode 6
1 October 2023
Серия 7
Season 2 Episode 7
1 October 2023
Серия 8
Season 2 Episode 8
1 October 2023
Серия 9
Season 2 Episode 9
1 October 2023
Серия 10
Season 2 Episode 10
1 October 2023
Серия 11
Season 2 Episode 11
1 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more