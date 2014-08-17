Menu
The Three Musketeers season 1 poster
Season premiere 17 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Три мушкетера» действие разворачивается во времена правления в Корее мощнейшей и влиятельнейшей династии Чосон. Главный герой истории – новый наследник империи, которому вскоре должен перейти трон. Принц Со-хен – отчаянный воин, добрый и мудрый человек. Однако далеко не все подданные относятся к будущему правителю с должным почтением. У Со-хена есть достаточное количество недоброжелателей, которые так и мечтают его скомпрометировать. К счастью, у юноши есть и верные друзья – воины Хо Сын-пхо и Ан Мин-со. Однажды к ним присоединяется молодой кандидат в рыцари – Пак Таль-хян.

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

First Encounter
Season 1 Episode 1
17 August 2014
The Three Musketeers
Season 1 Episode 2
24 August 2014
Secret Mission
Season 1 Episode 3
31 August 2014
Protect the enemy general Ingguldai
Season 1 Episode 4
7 September 2014
The Duel
Season 1 Episode 5
14 September 2014
Commander Kim Ja Jum
Season 1 Episode 6
21 September 2014
Mi Ryung and Hyang Sun
Season 1 Episode 7
28 September 2014
The Crown Princess' Wish
Season 1 Episode 8
5 October 2014
Immediate Execution
Season 1 Episode 9
12 October 2014
One for All, All for One
Season 1 Episode 10
19 October 2014
A Kiss
Season 1 Episode 11
26 October 2014
A Letter from the Mainland
Season 1 Episode 12
2 November 2014
