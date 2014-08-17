В 1 сезоне сериала «Три мушкетера» действие разворачивается во времена правления в Корее мощнейшей и влиятельнейшей династии Чосон. Главный герой истории – новый наследник империи, которому вскоре должен перейти трон. Принц Со-хен – отчаянный воин, добрый и мудрый человек. Однако далеко не все подданные относятся к будущему правителю с должным почтением. У Со-хена есть достаточное количество недоброжелателей, которые так и мечтают его скомпрометировать. К счастью, у юноши есть и верные друзья – воины Хо Сын-пхо и Ан Мин-со. Однажды к ним присоединяется молодой кандидат в рыцари – Пак Таль-хян.