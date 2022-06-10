Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yumi's Cells season 2 watch online

Yumi's Cells season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Yumi's Cells Seasons Season 2
Yumi's Cells 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Yumi's Cells" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Клетки Ю-Ми» продолжается романтическая история обычной офисной сотрудницы по имени Ким Ю-Ми и ее «маленьких друзей», клеток головного мозга, которые контролируют девушку целиком и полностью. Они отвечают за все ее мысли, эмоции и поступки. В новом сезоне Ю-Ми и ее новый возлюбленный Гу Ун расстаются. Но девушка больше не собирается впадать в отчаяние из-за разрыва отношений и собирается уверенно идти дальше своей дорогой, не пытаясь отыскать смысл жизни в избраннике. Благодаря росту своего карьерного положения и неустанной работе над собой Ким Ю-Ми научилась чувствовать себя счастливой даже в повседневной жизни.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

"Yumi's Cells" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
10 June 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
10 June 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
17 June 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
17 June 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
24 June 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
24 June 2022
Episode 7
Season 2 Episode 7
1 July 2022
Episode 8
Season 2 Episode 8
1 July 2022
Episode 9
Season 2 Episode 9
8 July 2022
Episode 10
Season 2 Episode 10
8 July 2022
Episode 11
Season 2 Episode 11
15 July 2022
Episode 12
Season 2 Episode 12
15 July 2022
Episode 13
Season 2 Episode 13
22 July 2022
Episode 14
Season 2 Episode 14
22 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more