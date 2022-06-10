Во 2 сезоне сериала «Клетки Ю-Ми» продолжается романтическая история обычной офисной сотрудницы по имени Ким Ю-Ми и ее «маленьких друзей», клеток головного мозга, которые контролируют девушку целиком и полностью. Они отвечают за все ее мысли, эмоции и поступки. В новом сезоне Ю-Ми и ее новый возлюбленный Гу Ун расстаются. Но девушка больше не собирается впадать в отчаяние из-за разрыва отношений и собирается уверенно идти дальше своей дорогой, не пытаясь отыскать смысл жизни в избраннике. Благодаря росту своего карьерного положения и неустанной работе над собой Ким Ю-Ми научилась чувствовать себя счастливой даже в повседневной жизни.