В 1 сезоне сериала «Клетки Ю-ми» молодая девушка по имени Ким Ю Ми является офисной сотрудницей. В ее жизни наступили не самые лучшие времена. После тяжелого разрыва с бывшим молодым человеком в сознании девушки произошли некоторые неприятные изменения. Клетка любви в ее мозге просто перестала функционировать, уступив место тревожности, рационализму и благоразумию. Теперь главная задача других клеток — пробудить к жизни любовную. Создав суперкоманду, клетки попытаются сделать все, чтобы в мирок Ю-ми вернулась любовь. Тем более что на горизонте как раз образовался подходящий претендент на сердце девушки.