Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yumi's Cells season 1 watch online

Yumi's Cells season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yumi's Cells Seasons Season 1
Yumi's Cells 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Yumi's Cells" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клетки Ю-ми» молодая девушка по имени Ким Ю Ми является офисной сотрудницей. В ее жизни наступили не самые лучшие времена. После тяжелого разрыва с бывшим молодым человеком в сознании девушки произошли некоторые неприятные изменения. Клетка любви в ее мозге просто перестала функционировать, уступив место тревожности, рационализму и благоразумию. Теперь главная задача других клеток — пробудить к жизни любовную. Создав суперкоманду, клетки попытаются сделать все, чтобы в мирок Ю-ми вернулась любовь. Тем более что на горизонте как раз образовался подходящий претендент на сердце девушки.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

"Yumi's Cells" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 September 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 September 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 September 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 September 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 October 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 October 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 October 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 October 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
15 October 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 October 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 October 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 October 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
29 October 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
30 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more