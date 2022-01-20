В 3 сезоне сериала «Это по дружбе» история молодого парня по имени Джей Ти продолжается. Он теряет своего друга Сиверта. Ребятам непросто справиться с утратой. Неожиданные сведения об обстоятельствах его гибели подвергают всех в шок. Джей Ти и его приятели резко взрослеют, задаются множеством серьезных вопросов и пытаются придумать способ увековечить память о своем друге. После потери Сиверта Джей Ти сближается с отцом. Идет подготовка к похоронам, и у многих ребят не выдерживают нервы. Джей Ти и Хеге проводят ночь вместе. У юноши появляется надежда, что после стольких трудностей в его жизни наконец наступит «белая полоса».