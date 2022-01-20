Menu
Rådebank 2020 - 2022, season 3

Rådebank season 3 poster
Rådebank 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 20 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Rådebank" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Это по дружбе» история молодого парня по имени Джей Ти продолжается. Он теряет своего друга Сиверта. Ребятам непросто справиться с утратой. Неожиданные сведения об обстоятельствах его гибели подвергают всех в шок. Джей Ти и его приятели резко взрослеют, задаются множеством серьезных вопросов и пытаются придумать способ увековечить память о своем друге. После потери Сиверта Джей Ти сближается с отцом. Идет подготовка к похоронам, и у многих ребят не выдерживают нервы. Джей Ти и Хеге проводят ночь вместе. У юноши появляется надежда, что после стольких трудностей в его жизни наконец наступит «белая полоса».

Series rating

7.9
Rate 12 votes
8 IMDb

"Rådebank" season 3 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Ny start
Season 3 Episode 1
20 January 2022
Helt dronning
Season 3 Episode 2
20 January 2022
Søt musikk
Season 3 Episode 3
20 January 2022
Sankthansaften
Season 3 Episode 4
20 January 2022
Hemmeligheter
Season 3 Episode 5
27 January 2022
I døra
Season 3 Episode 6
27 January 2022
Uro
Season 3 Episode 7
3 February 2022
Ingen vei tilbake
Season 3 Episode 8
3 February 2022
