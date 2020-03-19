Menu
Rådebank 2020 - 2022 season 1

Rådebank season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rådebank Seasons Season 1
Rådebank 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Rådebank" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Это по дружбе» автомеханик Джей Ти очень болезненно воспринял расставание со своей избранницей Ине. Она безжалостно бросила молодого человека. Даже своим преданным друзьям, как и он, влюбленным в машины и гонки, парень стыдится рассказать, как тяжело ему дался разрыв с любимой девушкой. Будучи лидером и завоевателем по природе, Джей Ти мог бы начать встречаться с любой другой девчонкой. Но он предпочитает погрузиться в себя и скрывать от внешнего мира свои истинные эмоции. Однако герой пока не знает, сколько испытаний ожидает его впереди. Ине тоже еще возникнет на его пути.

Series rating

7.9
Rate 12 votes
8 IMDb

"Rådebank" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Parkert
Season 1 Episode 1
19 March 2020
Hvit Poppy
Season 1 Episode 2
19 March 2020
Ute og sykler
Season 1 Episode 3
19 March 2020
Adrenalin
Season 1 Episode 4
19 March 2020
Rosa Terninger
Season 1 Episode 5
19 March 2020
Spoiler Alert
Season 1 Episode 6
19 March 2020
Taua
Season 1 Episode 7
19 March 2020
Rådebank
Season 1 Episode 8
19 March 2020
