В 1 сезоне сериала «Это по дружбе» автомеханик Джей Ти очень болезненно воспринял расставание со своей избранницей Ине. Она безжалостно бросила молодого человека. Даже своим преданным друзьям, как и он, влюбленным в машины и гонки, парень стыдится рассказать, как тяжело ему дался разрыв с любимой девушкой. Будучи лидером и завоевателем по природе, Джей Ти мог бы начать встречаться с любой другой девчонкой. Но он предпочитает погрузиться в себя и скрывать от внешнего мира свои истинные эмоции. Однако герой пока не знает, сколько испытаний ожидает его впереди. Ине тоже еще возникнет на его пути.