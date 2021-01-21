Menu
Rådebank 2020 - 2022 season 2

Rådebank season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Rådebank Seasons Season 2
Rådebank 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Rådebank" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Это по дружбе» у Сиверта есть тайное желание – купить автомобиль и отправиться учиться в Тронхейм. Но для начала надо заслужить доверие отца и удачно сдать экзамен по математике. Спустя время парень попадает в автомобильную аварию. Он убежден, что обманом сможет спастись от расплаты, и лжет даже тем, кто всячески хотел оказать ему помощь. Мария приглашает Сиверта на свидание, и юноша вне себя от счастья. Однако молчание страхового агента омрачает его радость. Джей Ти и Сиверт становятся главными подозреваемыми в страховой афере. Их вызывают на допрос в полицейский участок.

Series rating

7.9
Rate 12 votes
8 IMDb

"Rådebank" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Røverkjøp
Season 2 Episode 1
21 January 2021
Hvite løgner
Season 2 Episode 2
21 January 2021
Toførr i solnedgang
Season 2 Episode 3
21 January 2021
Pokerfjes
Season 2 Episode 4
24 January 2021
Klovn i kamp
Season 2 Episode 5
24 January 2021
Sviker
Season 2 Episode 6
24 January 2021
Fredag
Season 2 Episode 7
26 January 2021
Ny dag
Season 2 Episode 8
26 January 2021
