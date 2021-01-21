Во 2 сезоне сериала «Это по дружбе» у Сиверта есть тайное желание – купить автомобиль и отправиться учиться в Тронхейм. Но для начала надо заслужить доверие отца и удачно сдать экзамен по математике. Спустя время парень попадает в автомобильную аварию. Он убежден, что обманом сможет спастись от расплаты, и лжет даже тем, кто всячески хотел оказать ему помощь. Мария приглашает Сиверта на свидание, и юноша вне себя от счастья. Однако молчание страхового агента омрачает его радость. Джей Ти и Сиверт становятся главными подозреваемыми в страховой афере. Их вызывают на допрос в полицейский участок.