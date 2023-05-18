В 1 сезоне сериала «Плейлист волонтера» 25-летний Штапич, потеряв семью и работу, попадает в поисково-спасательный отряд, где ему предоставляется возможность попробовать свои силы в новой профессиональной среде. Он сталкивается с людьми, которые по-настоящему увлечены своим делом, и обретает среди них друзей и единомышленников. Вскоре герой становится настоящей звездой волонтерской группы, но успех в профессии не делает его счастливым. Парень продолжает разрываться между бывшей супругой и девушкой по кличке Кукла, к которой герой проникается искренней симпатией, постепенно перерастающей в нечто большее.