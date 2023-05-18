Menu
Pleylist volontera season 1 watch online

Pleylist volontera season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pleylist volontera Seasons Season 1
Плейлист волонтера 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Pleylist volontera" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Плейлист волонтера» 25-летний Штапич, потеряв семью и работу, попадает в поисково-спасательный отряд, где ему предоставляется возможность попробовать свои силы в новой профессиональной среде. Он сталкивается с людьми, которые по-настоящему увлечены своим делом, и обретает среди них друзей и единомышленников. Вскоре герой становится настоящей звездой волонтерской группы, но успех в профессии не делает его счастливым. Парень продолжает разрываться между бывшей супругой и девушкой по кличке Кукла, к которой герой проникается искренней симпатией, постепенно перерастающей в нечто большее.

Series rating

7.1
Rate 15 votes
7 IMDb

"Pleylist volontera" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 June 2023
