Beavis and Butt-Head 2022, season 2

Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 27
Runtime 9 hours 27 minutes
Во 2 сезоне сериала «Бивис и Батт-Хед» парочка странных и безалаберных друзей продолжает удивлять всех своими выходками. На этот раз ребята познают основы религиозного воспитания, пробуют новые начос с необычным вкусом, взаимно подшучивают друг над другом, примеряют форму для йоги и даже путешествуют во времени (по крайней мере, они сами так думают). Параллельно с этими безумными приключениями Бивис и Батт-Хед продолжают работать на кассе в Burger World. Случайно впервые прочитав правила этого заведения, они узнают, что имеют право отказать в обслуживании не понравившимся им клиентам…

8.3
Rate 14 votes
8.4 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Meditation Sucks
Season 2 Episode 1
20 April 2023
Polling Place
Season 2 Episode 2
20 April 2023
Old Man Beavis
Season 2 Episode 3
20 April 2023
War Stories: Incheon
Season 2 Episode 4
20 April 2023
Hunting Trip
Season 2 Episode 5
20 April 2023
Pardon Our Dust
Season 2 Episode 6
27 April 2023
Pranks
Season 2 Episode 7
27 April 2023
Hellhole
Season 2 Episode 8
4 May 2023
Take a Bow
Season 2 Episode 9
4 May 2023
Beavis and Butt-Head in Hellhole
Season 2 Episode 10
11 May 2023
Beavis and Butt-Head in Take a Bow
Season 2 Episode 11
11 May 2023
Beavis and Butt-Head in Sad Boys
Season 2 Episode 12
18 May 2023
Beavis and Butt-Head in Are You There God? It's Me, Beavis
Season 2 Episode 13
18 May 2023
Beavis and Butt-Head in The Day Butt-Head Went Too Far
Season 2 Episode 14
25 May 2023
Beavis and Butt-Head in Spring Break
Season 2 Episode 15
25 May 2023
Beavis and Butt-Head in Spring Break
Season 2 Episode 16
25 May 2023
Beavis and Butt-Head in The Warrior
Season 2 Episode 17
1 June 2023
Old Beavis and Butt-Head in Vasectomies
Season 2 Episode 18
1 June 2023
Old Beavis and Butt-Head in Stolen Valor
Season 2 Episode 19
8 June 2023
Beavis and Butt-Head in Breeding Frenzy
Season 2 Episode 20
8 June 2023
Beavis and Butt-Head in Hoarders
Season 2 Episode 21
15 June 2023
Beavis and Butt-Head in Needle Dicks
Season 2 Episode 22
15 June 2023
Beavis and Butt-Head in The Ciabatta Zone
Season 2 Episode 23
22 June 2023
Tom Anderson's War Stories: Korean Farmhouse
Season 2 Episode 24
22 June 2023
Old Beavis and Butt-Head in Warehouse
Season 2 Episode 25
22 June 2023
Beavis and Butt-Head in Abduction
Season 2 Episode 26
29 June 2023
Beavis and Butt-Head in Sleepover
Season 2 Episode 27
29 June 2023
