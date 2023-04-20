Во 2 сезоне сериала «Бивис и Батт-Хед» парочка странных и безалаберных друзей продолжает удивлять всех своими выходками. На этот раз ребята познают основы религиозного воспитания, пробуют новые начос с необычным вкусом, взаимно подшучивают друг над другом, примеряют форму для йоги и даже путешествуют во времени (по крайней мере, они сами так думают). Параллельно с этими безумными приключениями Бивис и Батт-Хед продолжают работать на кассе в Burger World. Случайно впервые прочитав правила этого заведения, они узнают, что имеют право отказать в обслуживании не понравившимся им клиентам…