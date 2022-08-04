Menu
Beavis and Butt-Head 2022, season 1

Beavis and Butt-Head season 1 poster
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 23
Runtime 8 hours 3 minutes
"Beavis and Butt-Head" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бивис и Батт-Хед» увлекательные приключения Бивиса и Баттхеда продолжаются. Прошел год с тех пор, как друзья искали украденный телевизор. Они удостоились званий Героев Америки, приобрели статус местных знаменитостей и, конечно, не выдержали испытания славой и деньгами. Ребята занялись нелегальной деятельностью и после задержания отправились в космический лагерь, где их ожидала новая миссия. Герои угодили в черную дыру и удивительным образом переместились в будущее. Не осознавая, что попали в другое время, персонажи продолжают дурачиться и издеваться над окружающими...

Series rating

8.3
Rate 14 votes
8.4 IMDb

Beavis and Butt-Head List of episodes

Beavis and Butt-Head in Escape Room
Season 1 Episode 1
4 August 2022
Beavis and Fire - Beavis in The Special One
Season 1 Episode 2
4 August 2022
Beavis and Butt-Head in Boxed In
Season 1 Episode 3
4 August 2022
Beavis and Butt-Head in Beekeepers
Season 1 Episode 4
4 August 2022
Beavis and Butt-Head in Roof
Season 1 Episode 5
11 August 2022
Beavis and Butt-Head in River
Season 1 Episode 6
11 August 2022
Beavis and Butt-Head in The New Enemy
Season 1 Episode 7
18 August 2022
Beavis and Butt-Head in The Doppelgänger
Season 1 Episode 8
18 August 2022
Beavis and Butt-Head in Nice Butt-Head
Season 1 Episode 9
25 August 2022
Beavis and Butt-Head in Home Aide
Season 1 Episode 10
25 August 2022
Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity
Season 1 Episode 11
1 September 2022
Beavis and Butt-Head in Locked Out
Season 1 Episode 12
1 September 2022
Old Beavis and Butt-Head in Kidney
Season 1 Episode 13
8 September 2022
Beavis and Butt-Head in The Good Deed
Season 1 Episode 14
8 September 2022
Two Stupid Men
Season 1 Episode 15
15 September 2022
Freaky Friday
Season 1 Episode 16
15 September 2022
Weird Girl
Season 1 Episode 17
22 September 2022
Time Travelers
Season 1 Episode 18
22 September 2022
Spiritual Journey
Season 1 Episode 19
29 September 2022
Downward Dumbass
Season 1 Episode 20
6 October 2022
Refuse Service
Season 1 Episode 21
6 October 2022
The Most Dangerous Game
Season 1 Episode 22
13 October 2022
Bone Hunters
Season 1 Episode 23
13 October 2022
