В 1 сезоне сериала «Бивис и Батт-Хед» увлекательные приключения Бивиса и Баттхеда продолжаются. Прошел год с тех пор, как друзья искали украденный телевизор. Они удостоились званий Героев Америки, приобрели статус местных знаменитостей и, конечно, не выдержали испытания славой и деньгами. Ребята занялись нелегальной деятельностью и после задержания отправились в космический лагерь, где их ожидала новая миссия. Герои угодили в черную дыру и удивительным образом переместились в будущее. Не осознавая, что попали в другое время, персонажи продолжают дурачиться и издеваться над окружающими...