В 3 сезоне сериала «Практикант» в городе обнаруживается тело молодого парня, явно погибшего не своей смертью. На глаза и под язык несчастного преступник зачем-то положил греческие драхмы. Следователь Егоров просто не может отдать это загадочное дело кому-то другому, тем более что в кармане убитого почему-то лежит его визитка. С собой на место преступления мужчина берет молодую помощницу – практикантку из академии МВД, рвущуюся в бой и мечтающую раскрыть свое первое настоящее дело. Однако вскоре полицейские находят новые неожиданные улики, которые выводят следствие в довольно странное русло.