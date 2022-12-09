Menu
Praktikant 2019 - 2022, season 3

Практикант 16+
Title Сезон 3
Season premiere 9 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Praktikant" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Практикант» в городе обнаруживается тело молодого парня, явно погибшего не своей смертью. На глаза и под язык несчастного преступник зачем-то положил греческие драхмы. Следователь Егоров просто не может отдать это загадочное дело кому-то другому, тем более что в кармане убитого почему-то лежит его визитка. С собой на место преступления мужчина берет молодую помощницу – практикантку из академии МВД, рвущуюся в бой и мечтающую раскрыть свое первое настоящее дело. Однако вскоре полицейские находят новые неожиданные улики, которые выводят следствие в довольно странное русло.

Praktikant List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 3 Episode 1
9 December 2022
Серия 2
Season 3 Episode 2
9 December 2022
Серия 3
Season 3 Episode 3
9 December 2022
Серия 4
Season 3 Episode 4
9 December 2022
