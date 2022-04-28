Во 2 сезоне сериала «Практикант» прошло три года после событий предыдущего сезона. Сыщики смогли поймать серийного убийцу по кличке Кальмар, но внезапно в городе снова начинаются нападения на молодых женщин. И вновь на месте происшествия следователи обнаруживают бумажную фигурку моллюска. Егоров собирается отправиться на пенсию, но руководство убеждает его задержаться на некоторое время, чтобы помочь отыскать серийного маньяка. У них есть предположение, что они имеют дело с подражателем. Оказывать содействие майору будет молодая неопытная «ботаничка» — выпускница Академии МВД Ильина.