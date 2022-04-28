Menu
Praktikant 2019, season 2

Практикант 16+
Title Сезон 2
Season premiere 28 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Praktikant" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Практикант» прошло три года после событий предыдущего сезона. Сыщики смогли поймать серийного убийцу по кличке Кальмар, но внезапно в городе снова начинаются нападения на молодых женщин. И вновь на месте происшествия следователи обнаруживают бумажную фигурку моллюска. Егоров собирается отправиться на пенсию, но руководство убеждает его задержаться на некоторое время, чтобы помочь отыскать серийного маньяка. У них есть предположение, что они имеют дело с подражателем. Оказывать содействие майору будет молодая неопытная «ботаничка» — выпускница Академии МВД Ильина.

Praktikant List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 2 Episode 1
28 April 2022
Серия 2
Season 2 Episode 2
28 April 2022
Серия 3
Season 2 Episode 3
28 April 2022
Серия 4
Season 2 Episode 4
28 April 2022
