Praktikant 2019, season 1

Praktikant season 1 poster
Практикант 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Praktikant" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Практикант» в убойное отделение приходит новый сотрудник – звезда Академии МВД Антонов. Он испытывает преклонение перед своим начальником, Егоровым. Этот человек славится своим талантом сыщика. Однако отношения между боссом и новым подчиненным складываются непростые. Отдел занимается расследованием убийства корреспондентки. Антонов не сомневается, что здесь орудовал серийный маньяк. Егоров хочет, чтобы стажер предоставил улики, доказывающие, что это так. Практикант принимается за дело и приходит к неожиданному заключению. К делу может быть причастен его босс.

Praktikant List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 August 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 August 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 August 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 August 2019
