Vse kak u lyudej. Prodolzhenie 2023, season 1

Vse kak u lyudej. Prodolzhenie 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Vse kak u lyudej. Prodolzhenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Все как у людей 2» в центре событий оказываются следователь Кира Ардова и ее напарник – оперативный сотрудник Олег Вебер. Герои вновь принимаются за расследование сложных случаев, а также пытаются разобраться в своих эмоциях. Окончательно не придя в себя после шока, который она испытала во время нападения бывшего супруга, Кира пытается отвлечься с помощью работы. Вместе со своим сослуживцем Олегом Вебером она принимается за расследование нового преступления. В лесу обнаружили девушку, которая не помнит ничего из своей прошлой жизни. Она даже не знает, как ее зовут.

Series rating

8.8
Rate 11 votes
8.9 IMDb

"Vse kak u lyudej. Prodolzhenie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 June 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 July 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 July 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 July 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
5 July 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
5 July 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
6 July 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
6 July 2023
