В 1-м сезоне сериала «Все как у людей 2» в центре событий оказываются следователь Кира Ардова и ее напарник – оперативный сотрудник Олег Вебер. Герои вновь принимаются за расследование сложных случаев, а также пытаются разобраться в своих эмоциях. Окончательно не придя в себя после шока, который она испытала во время нападения бывшего супруга, Кира пытается отвлечься с помощью работы. Вместе со своим сослуживцем Олегом Вебером она принимается за расследование нового преступления. В лесу обнаружили девушку, которая не помнит ничего из своей прошлой жизни. Она даже не знает, как ее зовут.