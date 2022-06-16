Menu
The Lazarus Project 2022, season 1

The Lazarus Project
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"The Lazarus Project" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Проект «Лазарь» Джордж живет обычной скучной жизнью, но он вполне доволен своей судьбой. Недавно он женился на любимой женщине и получил продвижение по службе. Но однажды утром герой просыпается один и понимает, что он оказался в событиях дня, случившегося несколько лет назад. Он все еще одинок и неуспешен, а никто вокруг не замечает странностей. Вскоре мужчина знакомится с Арчи, который приглашает его работать в проект «Лазарь» – организацию, ответственную за этот временной скачок. Выясняется, что мир был на грани уничтожения, и «Лазарю» пришлось вернуть время вспять, но помнят об этом лишь избранные.

Series rating

7.1
7.3 IMDb

The Lazarus Project List of episodes

Episode 1
Season 1 Episode 1
16 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 June 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 June 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 June 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 June 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 June 2022
