В 1-м сезоне сериала «Проект «Лазарь» Джордж живет обычной скучной жизнью, но он вполне доволен своей судьбой. Недавно он женился на любимой женщине и получил продвижение по службе. Но однажды утром герой просыпается один и понимает, что он оказался в событиях дня, случившегося несколько лет назад. Он все еще одинок и неуспешен, а никто вокруг не замечает странностей. Вскоре мужчина знакомится с Арчи, который приглашает его работать в проект «Лазарь» – организацию, ответственную за этот временной скачок. Выясняется, что мир был на грани уничтожения, и «Лазарю» пришлось вернуть время вспять, но помнят об этом лишь избранные.